Denúncia anônima auxilia PM na recaptura de evadido

A Polícia Militar de Três Lagoas recapturou, na manhã deste domingo (23), um homem evadido do sistema prisional durante abordagem realizada no cruzamento das Ruas Irmãs Rosita e Bandeirantes, no bairro Vila Haro, Sul de Três Lagoas (MS).

A ação foi conduzida pela equipe de Rádio Patrulha da Polícia Militar, que recebeu informações sobre o paradeiro do suspeito e se deslocou até o local, conhecido por ser ponto de encontro de usuários de entorpecentes após o fechamento de um antigo bar.

Durante a abordagem, foram revistados sete indivíduos do sexo masculino, sendo cinco deles menores de idade, além da verificação de duas bicicletas. Após consulta no sistema SIGO, foi confirmado que um dos abordados, um homem adulto, encontrava-se foragido do sistema prisional, conforme comunicado realizado pela Colônia Penal Industrial de Três Lagoas em 25 de janeiro de 2025, por volta das 13h.