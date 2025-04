Desrespeito a lei de trânsito termina em acidente e capotamento

Um acidente envolvendo dois automóveis mobilizou equipes de emergência na tarde desta quarta-feira (30), no bairro Jardim Primaveril, em Três Lagoas. A colisão, registrada por uma câmera de segurança de uma residência próxima, provocou o capotamento de um dos veículos e chamou a atenção de moradores da região.

De acordo com as informações apuradas, o incidente ocorreu por volta das 15h30. Um Volkswagen Golf seguia pela Avenida Jary Mercante, no sentido ao Exército, quando foi atingido na lateral por um Ford Fiesta que cruzava a Rua Paranaíba. O motorista do Fiesta desrespeitou a sinalização de parada obrigatória e avançou a via preferencial, causando o impacto.