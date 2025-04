Destaques do Portal RCN67

Esporte

Judoca douradense ganha medalha de Ouro em Campeonato internacional

A judoca douradense Mariana Piveta Giachini, de 16 anos, ganhou a medalha de ouro no Campeonato Pan-Americano e da Oceania Cadetes Individuais 2025 disputado em Lima, capital do Peru, na última sexta-feira (18). “Foi sensacional conquistar essa medalha no Pan, e saber que todo o meu esforço valeu a pena, que eu fiz o meu […]