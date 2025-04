Destaques do Portal RCN67

ENTREVISTA

Unifron inova na educação e prepara alunos para vencer desafios

O Vitrine de Negócios desta quarta-feira (16) recebeu o diretor geral da Universidade da Fronteira Oeste – Unifron, Henrique Sartori. Ele fala da ideia principal da universidade que é inovar no sistema de ensino e formação, preparando os acadêmicos para serem inseridos no mercado de trabalho. Sartori ressalta que a entende as necessidades do mundo […]