Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início RCN 67

NARCOTERRORISMO

Destino de paranaibenses, Paraguai endurece fiscalização de brasileiros na fronteira após declarar PCC e CV terroristas

Viagens comerciais e acadêmicas de Paranaíba ao país vizinho passam a ser monitoradas com alerta máximo, em prevenção de fuga de criminosos brasileiros pela fronteira com Mato Grosso do Sul

Leonardo Guimarães

Militares paraguaios já abordam brasileiros na fronteira entre os paises - Foto/Internet
Militares paraguaios já abordam brasileiros na fronteira entre os paises - Foto/Internet

Destino frequente de comerciantes e estudantes de Paranaíba, o Paraguai anunciou na quinta-feira (30) que vai declarar o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas por meio de decreto governamental. A medida foi confirmada pelo ministro do Comando de Defesa Nacional, Cíbar Benítez, após a megaoperação realizada no Rio de Janeiro que deixou mais de 120 mortos.

Segundo Benítez, o governo paraguaio considera que há “elementos suficientes” para enquadrar as duas facções como grupos terroristas. O anúncio inclui a ativação de alerta máximo em toda a fronteira com o Brasil, especialmente na região leste do país.

O ministro informou que haverá reforço no efetivo policial e militar, além da ampliação de equipamentos e operações de inteligência para impedir a entrada de integrantes das facções no território paraguaio.

A decisão tem impacto direto sobre alguns comerciantes e algumas famílias de Paranaíba, que mantêm intensa circulação na fronteira. Trabalhadores autônomos costumam viajar periodicamente ao Paraguai em busca de mercadorias, enquanto famílias de estudantes — a maioria cursando Medicina — se deslocam com frequência para o país vizinho.

Com o aumento da vigilância, a expectativa é de maior fiscalização nos pontos de travessia, o que pode afetar o fluxo comercial e estudantil da região.

A medida paraguaia segue a mesma linha da Argentina, que já havia incluído o PCC e o Comando Vermelho em seu registro interno de organizações terroristas. Autoridades argentinas confirmaram a presença de brasileiros ligados às facções no sistema prisional do país. Os dois governos reforçaram orientações de segurança e monitoramento nas áreas de fronteira.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos