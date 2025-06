Dia dos Namorados: Roupas Impulsionam vendas com previsão de R$ 384 Milhões

O Dia dos Namorados em Mato Grosso do Sul promete movimentar um volume significativo no comércio local, com uma estimativa de R$ 384,45 milhões, um aumento de 1% em relação ao ano anterior. Os dados, divulgados em pesquisa do Sebrae/MS em parceria com o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS (IPF-MS), indicam que os consumidores sul-mato-grossenses priorizarão a compra de presentes em detrimento de comemorações.

Preferências e Gasto Médio

A pesquisa revela que as roupas lideram a preferência dos consumidores, representando 42% da intenção de compra. Em seguida, destacam-se calçados (18%), perfumes e cosméticos (18%), bolsas e acessórios (17%), flores e cestas (16%) e joias (7%). O gasto médio previsto para presentes é de R$ 273,21, enquanto as celebrações devem movimentar R$ 237,64 por consumidor. No total, 49,34% dos entrevistados planejam comprar presentes, e 51,56% pretendem celebrar a data de alguma forma.

Norte Sul Plaza Promove Campanha Especial

Para impulsionar as vendas e oferecer uma experiência diferenciada, o Norte Sul Plaza lançou uma campanha promocional. De 2 a 22 de junho, a cada R$ 500 em compras nas lojas participantes, os clientes concorrem a uma viagem com tudo pago para Gramado (RS), um dos destinos mais românticos do Brasil. A participação é exclusiva pelo aplicativo oficial do shopping, na aba “Promoções”.

Além do sorteio, diversas lojas do Norte Sul Plaza prepararam ações especiais:

Kekala : Na compra de dois picolés da linha “Monte o seu – Especial”, o cliente ganha cobertura extra gratuita.

: Na compra de dois picolés da linha “Monte o seu – Especial”, o cliente ganha cobertura extra gratuita. Espaçolaser : Oferece um “correio elegante” com brindes e sessões gratuitas.

: Oferece um “correio elegante” com brindes e sessões gratuitas. Ótica Diniz : Apresenta sugestões de kits e armações para o Dia dos Namorados.

: Apresenta sugestões de kits e armações para o Dia dos Namorados. L’Occitane au Brésil: Clientes que realizarem compras acima de R$ 409,00 ganham um duo de canecas temáticas; em compras acima de R$ 549,00, uma nécessaire Brizza Arezzo.

O regulamento completo da campanha está disponível no site nortesulplaza.com.br.

O Shopping Campo Grande e Bosque dos Ipês não informaram suas promoções.