DOF apreende carreta com 102 quilos de haxixe avaliados em R$ 7,5 milhões

Uma carreta Volvo, carregada com materiais para reciclagem, foi apreendida com 102 quilos de haxixe, por policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) em conjunto com a Receita Federal de Mundo Novo, na quarta-feira (30).

Os policiais chegaram até o entorpecente, avaliado em aproximadamente R$ 7,5 milhões, após uma denúncia anônima. Segundo as informações recebidas pelo Departamento, uma carreta estaria estacionada no pátio da Receita Federal de Mundo Novo carregada com a droga.

Em vistoria na carreta foi encontrado um compartimento oculto com diversos volumes de haxixe, que após a pesagem totalizaram 102 quilos da droga. O material apreendido foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Naviraí.