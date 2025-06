Dois morrem e dois são presos após furto de gado em Três Lagoas

Durante vistoria, os policiais encontraram no veículo duas espingardas, quatro facas, uma chaira e um machado. Os suspeitos informaram que o abate ocorreu próximo à estrada vicinal que dá acesso ao distrito de Arapuá. Contatado pelos militares, o funcionário da Fazenda São José, O. S. A., reconheceu os vestígios do animal abatido e confirmou que o gado pertencia à propriedade.

A ocorrência teve início por volta das 5h30, quando uma equipe policial que realizava patrulhamento pela rodovia MS-320 avistou um veículo Ford Pampa carregando uma carga pesada, coberta por lona preta — característica suspeita diante de recentes furtos de gado na região. Ao realizar a abordagem, os militares constataram que a carroceria do veículo estava repleta de partes de um boi recém-abatido clandestinamente. Dentro do carro estavam dois homens identificados como Diego Santos Freitas e Denis de Lima, que confessaram o crime e indicaram a participação de outros dois cúmplices: Antonielson Cedreira e Maurício Girão, que estariam nas proximidades em uma motocicleta.

Ação rápida da Polícia Militar resultou na prisão de dois suspeitos de abigeato e na morte de outros dois indivíduos durante confronto armado com a Força Tática, na madrugada desta terça-feira (3), em área rural de Três Lagoas, no leste de Mato Grosso do Sul. O caso está sendo investigado como furto qualificado, porte ilegal de arma de fogo e homicídio decorrente de intervenção legal.

Com base nas informações colhidas, a Força Tática iniciou diligências para localizar os demais envolvidos. Durante deslocamento pela mesma rodovia, os policiais se depararam com uma motocicleta vermelha, ocupada por dois indivíduos com as características repassadas. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos tentaram fugir e, segundo a PM, sacaram armas de fogo e apontaram contra a guarnição. Diante da ameaça, os policiais revidaram e atingiram os dois homens, posteriormente identificados como Antonielson Guadalupe Cedreira, de 39 anos, e Maurício Salviano Girão, de 38.

Os dois suspeitos foram socorridos com vida até o Hospital Auxiliadora, mas não resistiram aos ferimentos. A perícia foi acionada e compareceu ao local do confronto. As armas utilizadas pelos criminosos — dois revólveres — foram apreendidas, assim como as armas dos policiais (uma carabina Imbel IA2 e uma pistola Beretta APX), que foram apresentadas à Polícia Judiciária Militar para os trâmites legais. A motocicleta usada pelos suspeitos e um aparelho celular também foram entregues à DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

A Polícia Civil investiga o caso, que envolveu crimes de furto qualificado (abigeato), porte ilegal de arma de fogo e homicídio decorrente de intervenção legal. Nenhum dos policiais ficou ferido na ação. Os presos foram encaminhados à delegacia junto com o material apreendido, e, segundo a equipe, foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança de todos os envolvidos.