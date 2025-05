Douradense é campeão em torneio internacional de Muay Thai na Tailândia

O atleta douradense Tom Lara Bueno, 18 anos, foi o grande campeão dos Jogos Internacionais de Artes Marciais que aconteceram de 18 a 22 de maio, no Estádio Nacional Nimibutr, em Bangkok, Tailândia. Ele venceu todas as lutas que disputou na modalidade Muay Thai,

Foi mais uma conquista na trajetória vitoriosa do douradense que começou a lutar em 2021, ano em que conquistou a Copa MS de Kickboxing e nos anos seguintes colecionou os títulos da Copa do Brasil, Campeonatos Estaduais, Campeonatos Brasileiros até chegar ao Mundial de Muay Thai, conquistado no ano passado, também na Tailândia.

Os Jogos Internacionais de Artes Marciais reuniram lutadores de diversas idades, de todo o mundo, para competir em diversas modalidades, tanto no tatame quanto no ringue. Além disso, os participantes tiveram acesso a diversos seminários, incluindo o Curso de Oficiais de Ringue da WMO para Muay Thai.

Os custos da viagem são extremamente altos e o douradense busca patrocinadores para ajudar com as despesas. Após conquistar o título de campeão dos Jogos Internacionais de Artes Marciais, Tom Lara permanecerá na Tailândia por mais algumas semanas realizando intercâmbio para aprimorar a técnica com mestres tradicionais tailandeses. O patrocínio e até mesmo a participação em uma rifa organizada pelo atleta pode pode ser feita diretamente pelo Instagram de Tom Lara no endereço @tom_lara_bueno.