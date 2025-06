Dourados recebe equipamentos para reforçar unidades de saúde

A Prefeitura de Dourados recebeu nesta terça-feira (3) uma nova remessa de equipamentos adquiridos com recursos próprios, que serão destinados à UPA, Hospital da Vida, unidades básicas de saúde, Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e ao Pronto Atendimento Infantil (PAI). O investimento nesta etapa foi de aproximadamente R$ 300 mil.

Entre os itens entregues estão 35 televisores de 42 polegadas, 50 bebedouros e 243 conjuntos de longarinas com dois assentos cada. O prefeito Marçal Filho e o secretário municipal de Saúde, Márcio Figueiredo, estiveram no galpão da Secretaria de Saúde para acompanhar a chegada dos materiais. “É importante ressaltar que os equipamentos são adquiridos com recursos próprios pela prefeitura. Estamos investindo na estrutura para oferecer mais conforto à população que procura os serviços de saúde”, destacou o secretário Márcio Figueiredo.

No mês passado, a Secretaria já havia recebido outros equipamentos como 29 máquinas de lavar roupas, cinco televisores de 43 polegadas, 100 ventiladores de parede, sete aparelhos de raio-X odontológico e 13 freezers para o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

Segundo o secretário Márcio, os novos itens fazem parte de um pacote maior de investimentos na ordem de R$ 2 milhões, garantidos em parceria com o Governo do Estado. Ainda estão previstos para entrega 25 cadeiras odontológicas completas, 19 autoclaves hospitalares, sete aparelhos de raio-X móvel, 32 fotopolimerizadores em LED, 39 compressores de ar odontológico, além de eletrodomésticos e equipamentos de apoio.

*Com informações da Assecom