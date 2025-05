Drive Thru da Reciclagem recebe 7 toneladas de materiais

O balanço oficial da 14ª edição do Drive Thru da reciclagem, realizada no estacionamento do Bioparque Pantanal, de 20 a 22 de março, aponta a arrecadação de mais de 7 toneladas de materiais como papel misto, plástico, vidro, papelão, eletrônicos, óleo de cozinha usado, medicamentos vencidos, entre outros materiais.

A mobilização em prol da sustentabilidade também promoveu doações de roupas, brinquedos, livros, mudas de árvores e alimentos não perecíveis. Além disso, o evento também teve vertente educativa e promoveu ações sociais nas áreas de saúde, cultura de paz, agroecologia, empreendedorismo e empoderamento feminino.

A educação ambiental realizada pela Agência Estadual de Regulação (Agems) foi uma das principais atividades do Drive Thru. Por meio de jogos e dinâmicas interativas, a Agência levou conhecimento sobre saneamento básico, destacando o abastecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto, limpeza urbana, gestão de resíduos sólidos a cerca de 180 crianças e jovens estudantes.

Para o diretor-presidente da Agems, Carlos Alberto de Assis, é muito importante reunir parceiros e a sociedade em iniciativas como essa. “É uma satisfação ver que, como pessoas e como instituição, estamos contribuindo, com o presente e um futuro sustentável. E, principalmente, ver que estamos formando cidadãos conscientes, que irão replicar todo esse conhecimento em casa, na escola, na comunidade”, disse Carlos Alberto de Assis.

Confira os números da 14ª edição:

4.720 kg de eletrônicos

630 kg de papel misto

560 kg de vidro

480 kg de papelão

230 kg de plásticos diversos

133 litros de óleo de cozinha usado

636 livros doados

350 mudas entregues à população

52 kg de latinhas

150 kg de medicamentos vencidos recolhidos

Nas 14 edições já realizadas do projeto, a ação ajudou a preservar o equivalente a 680 milhões de litros de água, graças ao descarte ambientalmente correto de medicamentos vencidos e óleo de cozinha usado. O impacto é equivalente ao consumo de água de uma cidade de médio porte por vários meses — um resultado expressivo da força coletiva em prol do meio ambiente.

A próxima edição está prevista para ocorrer entre 5 e 7 de, com proposta ampliada, fortalecendo ainda mais as vertentes de saúde e cultura.

*Com informações Governo de MS