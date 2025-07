Duas mulheres ficam feridas em acidente envolvendo bicicleta elétrica e carro em Três Lagoas

Duas mulheres ficaram feridas após um acidente envolvendo uma bicicleta elétrica e um carro no final da tarde desta quarta-feira (30), na Rua Paranaíba, no bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas (MS).

De acordo com informações apuradas no local, as vítimas seguiam em uma bicicleta elétrica no sentido Centro–Leste pela Rua Paranaíba quando, ao passarem pelo cruzamento com a Rua Jary Mercante, foram surpreendidas pela abertura da porta de um veículo Fiat Siena que estava estacionado.