Duas pessoas morrem em grave acidente em Três Lagoas

Duas crianças e a adolescente foram socorridas com vida e levadas ao Hospital Regional

Alfredo Neto

Duas pessoas morrem em grave acidente em Três Lagoas

Um grave acidente registrado na madrugada desta terça-feira (16) resultou na morte de duas pessoas no anel viário Samir Tomé, trecho da BR-158, na região norte de Três Lagoas (MS).

De acordo com as primeiras informações apuradas no local, um Fiat Palio, ocupado por uma mulher, duas crianças de 2 e 5 anos e uma adolescente, seguia no sentido ao Shopping pela rodovia quando a condutora, identificada preliminarmente como Fernanda, teria invadido a contramão de direção.

O veículo colidiu violentamente contra uma motocicleta Honda Bros 160 que trafegava no sentido São Paulo. A motocicleta era conduzida por um motoentregador identificado como Fernando. Ele foi surpreendido pelo carro e, sem tempo para qualquer manobra defensiva, acabou atingido de frente. O impacto foi severo e o motociclista não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local.

A condutora do automóvel também seria uma das vítimas fatais do acidente. As duas crianças não sofreram ferimentos graves e foram socorridas, sendo encaminhadas ao Hospital Regional para avaliação médica.

A adolescente também recebeu atendimento no local. Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros estiveram no local para prestar socorro às vítimas, controlar o tráfego e realizar os procedimentos de praxe.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.

Conselho avalia resultados do ano e estabelece diretrizes para fortalecer investimentos, geração de emprego e crescimento sustentável no próximo ciclo. (Foto: Divulgação)

Desenvolvimento Econômico

Codecon encerra 2025 com definição de estratégias para impulsionar o desenvolvimento econômico

O Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Grande (Codecon) encerrou as atividades de 2025 com a definição de estratégias voltadas ao fortalecimento do desenvolvimento econômico da Capital. Durante a última reunião do ano, os conselheiros avaliaram as ações executadas ao longo do período e alinharam prioridades para estimular investimentos, ampliar oportunidades de emprego e promover […]
Fachada da Prefeitura de Campo Grande, órgão responsável por barrar a entrada de jornalistas em coletiva oficial. (Foto: Divulgação)

Entidade classifica medida como antidemocrática

Sindjor-MS repudia restrição a veículos de imprensa em coletiva da Prefeitura de Campo Grande

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Mato Grosso do Sul (Sindjor-MS) divulgou nota nesta segunda-feira (15) na qual repudia a atitude da Prefeitura de Campo Grande, sob a gestão da prefeita Adriane Lopes (PP), por impedir a participação de veículos de imprensa em uma coletiva oficial realizada no Paço Municipal. Segundo a entidade, a medida […]
Prefeitura diz que repasses estão em dia e pressiona Consórcio Guaicurus a retomar ônibus. (Foto: Divulgação)

Política

Com repasses antecipados, Prefeitura tenta barrar greve e exige volta do transporte coletivo

A Prefeitura de Campo Grande aguarda o cumprimento da decisão judicial que considerou abusiva a greve deflagrada nesta segunda-feira (15) pelo Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo Urbano de Campo Grande (STTCU-CG). A determinação estabelece a manutenção mínima de 70% da frota em circulação, medida que, segundo o município, ainda não vem sendo integralmente respeitada. […]