Duas pessoas morrem em grave acidente em Três Lagoas

Um grave acidente registrado na madrugada desta terça-feira (16) resultou na morte de duas pessoas no anel viário Samir Tomé, trecho da BR-158, na região norte de Três Lagoas (MS).

De acordo com as primeiras informações apuradas no local, um Fiat Palio, ocupado por uma mulher, duas crianças de 2 e 5 anos e uma adolescente, seguia no sentido ao Shopping pela rodovia quando a condutora, identificada preliminarmente como Fernanda, teria invadido a contramão de direção.

O veículo colidiu violentamente contra uma motocicleta Honda Bros 160 que trafegava no sentido São Paulo. A motocicleta era conduzida por um motoentregador identificado como Fernando. Ele foi surpreendido pelo carro e, sem tempo para qualquer manobra defensiva, acabou atingido de frente. O impacto foi severo e o motociclista não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local.