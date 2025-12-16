Duas pessoas morrem em grave acidente em Três Lagoas

Um grave acidente registrado na madrugada desta terça-feira (16) resultou na morte de duas pessoas no anel viário Samir Tomé, trecho da BR-158, na região norte de Três Lagoas (MS).
De acordo com as primeiras informações apuradas no local, um Fiat Palio, ocupado por uma mulher, duas crianças de 2 e 5 anos e uma adolescente, seguia no sentido ao Shopping pela rodovia quando a condutora, identificada preliminarmente como Fernanda, teria invadido a contramão de direção.
O veículo colidiu violentamente contra uma motocicleta Honda Bros 160 que trafegava no sentido São Paulo. A motocicleta era conduzida por um motoentregador identificado como Fernando. Ele foi surpreendido pelo carro e, sem tempo para qualquer manobra defensiva, acabou atingido de frente. O impacto foi severo e o motociclista não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local.
A condutora do automóvel também seria uma das vítimas fatais do acidente. As duas crianças não sofreram ferimentos graves e foram socorridas, sendo encaminhadas ao Hospital Regional para avaliação médica.
A adolescente também recebeu atendimento no local. Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros estiveram no local para prestar socorro às vítimas, controlar o tráfego e realizar os procedimentos de praxe.
As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.