Duplo homicídio na Moreninha II teria sido motivado por acerto de contas

A Polícia Civil investiga a possibilidade de que um acerto de contas tenha motivado o duplo assassinato ocorrido na noite deste sábado (24), no bairro Moreninha II, em Campo Grande. As vítimas foram o policial militar aposentado Nelson Carvalho Vieira, de 67 anos, e seu neto Denner Vieira Vasconcelos, que morreram baleados na varanda da residência onde moravam, na Rua Anacá.

De acordo com relatos de moradores que testemunharam o tiroteio, o alvo do ataque seria Denner, e seu avô teria sido morto ao tentar defendê-lo. Ainda segundo os relatos colhidos no local, um terceiro rapaz, que também estaria no imóvel, conseguiu escapar e se esconder dos atiradores, que fugiram logo após os disparos.

As primeiras informações apontam que Denner estaria envolvido em um homicídio anterior ocorrido em Campo Grande. Vizinhos relataram que os criminosos chegaram ao local em uma motocicleta Honda Biz e abriram fogo contra os rapazes que estavam na casa da família.

A sequência dos disparos foi registrada por moradores em vídeos feitos com celulares, que circulam nas redes sociais. As imagens mostram a movimentação e o pânico na rua logo após os tiros.

Investigação e Testemunhos

O policial aposentado, segundo vizinhos, tentou intervir no momento em que os autores invadiram a varanda da residência. Baleado diversas vezes, ele caiu ao lado do neto e morreu ainda no local.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da perícia técnica estiveram na cena do crime, onde isolaram a área e iniciaram os procedimentos de apuração. A motivação e a identidade dos autores seguem sob investigação.

Possíveis Motivações e Próximos Passos

As circunstâncias do caso indicam um possível envolvimento com facções ou crimes anteriores, mas a polícia ainda trabalha para confirmar a hipótese de acerto de contas como principal linha investigativa. Familiares das vítimas devem ser ouvidos nos próximos dias, e testemunhas também estão sendo localizadas para prestar esclarecimentos.