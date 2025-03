Hudson Garcia destaca balança comercial de MS

O colunista de economia da Rádio CBN Campo Grande, Hudson Garcia, conversou com o jornalista Otávio Neto na manhã desta sexta-feira, 06, sobre os números da balança comercial de Mato Grosso do Sul e também sobre as falas do Presidente da República Jair Bolsonaro que impactam negativamente nas negociações entre produtos brasileiros e estrangeiros o que afasta investidores e compradores.

Na avaliação de Hudson as exportações e importações Sul-mato-grossenses precisam se recuperar já que os números mostram queda. Acompanhe o bate papo: