Ecosys apresenta tecnologia no Corpal Talks e abre unidade em Campo Grande

Na quarta (29), às 18h30, a Corpal realiza o Corpal Talks, em Campo Grande. Neste encontro, o fundador da Ecosys, Guy Retz Godoy, apresentará a tecnologia de piscina praia que integrará o Soul Corpal Living Resort e, ao mesmo tempo, detalha o conjunto de lagos com 50 mil m² que comporá o empreendimento. Além disso, a marca confirma a chegada da Ecosys Pantanal, nova unidade regional que impulsionará projetos em Mato Grosso do Sul.

Desde o início, Guy Retz, Diretor e fundador da Ecosys, contextualiza o propósito: “A piscina praia convida ao banho progressivo, sem agressão à pele, ao cabelo ou aos olhos”. Assim, o desenho de borda em “praia” garante acesso gradual, enquanto o paisagismo integra arquitetura e natureza. Por isso, o Soul Corpal mira uma experiência de resort, inspirada nas Maldivas, com espelhos d’água que dialogam com o entorno. Além disso, o time apresenta o conceito a partir de diferentes olhares: o arquiteto da Corpal, Diego Prior, e os profissionais do Studio Rocca, Caio Carvalho e Carlos Carvalho.

Guy Retz, Diretor e fundador da Ecosys

Lagos Ornamentais e Piscinas Naturais

Há mais de 25 anos, a Ecosys desenvolve lagos ornamentais e piscinas naturais no Brasil e na América Latina. Segundo a empresa, os sistemas entregam águas límpidas e cristalinas 100% do tempo, inclusive em clima tropical, com baixo consumo de energia e recursos naturais. Nesse sentido, Guy Retz resume a engenharia aplicada à natureza: “A transição entre o prédio e o paisagismo fica fluida; a arquitetura abraça a água”. Além do desempenho, a companhia sustenta mais de 3.500 projetos implantados no país e no exterior, o que reforça portfólio e confiabilidade.

Expansão e Novas Unidades

Enquanto o Soul Corpal avança, a Ecosys Pantanal nasce para acelerar atendimento, projeto e manutenção no estado. Desse modo, a unidade regional, liderada pela empresária Iara Diniz, conecta a tecnologia da marca à expertise local de mercado, eventos e varejo. Em breve, a operação inaugura um showroom em Campo Grande; assim, profissionais e clientes poderão avaliar soluções, tirar dúvidas técnicas e, sobretudo, decidir com base em demonstrações reais.

Conclusão e Perspectivas Futuras

Por fim, o Corpal Talks marca a vitrine desse movimento: a Corpal apresenta seu resort de alto padrão; a Ecosys compartilha método, benefícios e desenho; e a Ecosys Pantanal inicia presença permanente no estado. Com isso, Campo Grande amplia o repertório de paisagismo aquático e, consequentemente, incorpora tendências de piscina praia e lagos ornamentais a projetos residenciais e corporativos.