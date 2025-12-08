MS lança editais para intercâmbio cultural e compra de artesanato

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) publicou, nesta segunda-feira (8), dois editais de fomento que injetam quase R$ 1,5 milhão no setor cultural do estado. Estes editais de cultura são parte de um esforço maior, feito com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). No âmbito dos editais de cultura, iniciativas se dividem entre o estímulo ao intercâmbio cultural de artistas e agentes culturais. Além disso, incluem a compra de obras de artesanato para acervos e brindes institucionais do Governo do Estado.

O Edital de Intercâmbio Cultural (nº 018/2025) prevê R$ 700 mil em bolsas de viagem para quem atua na cultura. Elas são destinadas a quem deseja apresentar trabalhos ou participar de eventos, festivais e feiras de negócios, tanto no Brasil quanto no exterior. Assim, quem está interessado em editais de cultura pode buscar novas experiências, contatos e visibilidade para suas criações. Isso amplia o alcance da arte sul-mato-grossense.

Os valores das bolsas variam de acordo com o destino. Para deslocamentos dentro de Mato Grosso do Sul, o apoio será de R$ 3.000,00 por participante. Já para viagens nacionais, o auxílio sobe para R$ 7.000,00. Em intercâmbios internacionais, o valor chega a R$ 17.000,00 por pessoa. Além disso, grupos artísticos também podem ser contemplados, com tetos que alcançam R$ 80.000,00 em viagens internacionais para comitivas de oito ou mais integrantes. Isso fortalece apresentações coletivas e turnês.

Como contrapartida, os selecionados deverão realizar ações formativas ou de difusão cultural em seus municípios de origem após o retorno das viagens. Dessa forma, o conhecimento adquirido e as experiências vividas fora do estado ou do país retornam em forma de oficinas, rodas de conversa, apresentações e outras atividades abertas à comunidade. Assim, o papel dos editais de cultura se torna essencial para compartilhar vivências.

Editais de Fomento Cultural

O segundo edital, de Chamamento Público (nº 019/2025), destina R$ 790 mil à aquisição de artesanato produzido em Mato Grosso do Sul. O objetivo é formar acervo institucional e selecionar peças que possam ser usadas como brindes oficiais. Ao todo, serão selecionados 79 projetos de artesãos residentes no estado há pelo menos dois anos, o que reforça o vínculo com a produção local.

Cada projeto aprovado receberá R$ 10.000,00. As propostas devem se enquadrar em duas categorias: “Captação de brindes institucionais”, voltada a conjuntos de 50 peças pequenas, e “Captação de acervo para exposição”, voltada a obras únicas com dimensões entre 60 centímetros e 1,80 metro. No entanto, o edital veda o uso de materiais perecíveis e de itens industrializados como base principal das criações, preservando o caráter artesanal e a durabilidade das peças. Estes cuidados são essenciais nos editais de cultura para garantir a qualidade das peças adquiridas.

Inscrições e Expectativas

As inscrições para ambos os editais abrem em dezembro de 2025 e seguem até janeiro de 2026, exclusivamente pela plataforma Prosas. Assim, artistas, artesãos e demais agentes culturais interessados devem organizar seus projetos, reunir a documentação exigida e submeter as propostas dentro do prazo. A expectativa é que os recursos contribuam para movimentar a cadeia cultural, apoiar trajetórias artísticas e valorizar o artesanato produzido em Mato Grosso do Sul. Desse modo, os editais de cultura cumprem seu papel fundamental.

Clique aqui e acesse o diário oficial do estado e confira mais detalhes.