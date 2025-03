Eleitores têm até 19 de maio para regularizar título

Cidadãos sul-mato-grossenses que não votaram nas últimas três eleições, não justificaram e não pagaram o valor da multa têm até 19 de maio para regularizar o título de eleitor.

De acordo com as estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Mato Grosso do Sul tem 92.981 eleitores faltosos, sendo a maioria na faixa etária entre 25 e 29 anos, e 58% são homens.

No Brasil, o voto é obrigatório para cidadãos entre 18 e 70 anos. Quando um eleitor deixa de votar e não justifica sua ausência em até 60 dias após a eleição, ele é considerado faltoso. Se o eleitor não votar por três eleições consecutivas, não justificar a ausência ou não pagar as respectivas multas, seu título de eleitor pode ser cancelado.

A situação do título eleitoral pode ser verificada no Autoatendimento Eleitoral, disponível no site do TSE ou do TSE-MS, no aplicativo e-Título ou pessoalmente em um cartório eleitoral.

A não regularização do título pode resultar no cancelamento da matrícula em instituições de ensino público, impossibilidade de receber salários em cargo público, de emitir documentos como passaporte e RG, entre outras consequências.