Eleitor terá das 7h às 16h para votar

ELEIÇÕES 2024 Pesquisa Veritá indica Rose Modesto à frente de Adriane Lopes neste 2º turno

Na corrida eleitoral pela Prefeitura de Campo Grande, a candidata Rose Modesto (União) aparece com 52,1% das intenções de voto (votos válidos) e venceria o 2º turno, conforme levantamento do Instituto Veritá, registrado na Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul sob número 08130/2024. A prefeita e candidata à reeleição, Adriane Lopes (PP), aparece com […]