Em MS, aposentados e pensionistas do INSS podem contestar descontos indevidos em 84 agências dos Correios

Desde 30 de maio, aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos no benefício podem consultar, contestar e acompanhar a análise de descontos diretamente nas agências dos Correios.

Em Mato Grosso do Sul, são 84 agências dos Correios habilitadas para acolher os beneficiários e atender os 79 municípios do estado. A cidade sul-mato-grossense com maior número de agências é a capital, Campo Grande, com 11 pontos de atendimento. Na sequência aparece Dourados, com duas agências.

→ Veja aqui a lista de agências dos Correios cadastradas em todo o Brasil.

Abrangência nacional

São mais de cinco mil agências participantes em todo o território nacional. O serviço foi concebido especialmente para quem tem dificuldade com atendimento pelos canais digitais, como o aplicativo Meu INSS ou a Central 135.

A iniciativa amplia de forma significativa a rede de atendimento presencial para beneficiários do INSS, especialmente em localidades sem unidades próprias do INSS. Além disso, fortalece o papel dos Correios como braço do Governo Federal no enfrentamento às fraudes que prejudicaram idosos.

“Queremos alcançar justamente quem mais precisa: pessoas que não conseguiram resolver as situações pelo aplicativo ou pelo telefone 135”, afirma o presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior. “Nosso objetivo é garantir que ninguém fique de fora. Por isso, a parceria com os Correios é estratégica. É esse atendimento mais humano e próximo que o nosso público merece e precisa.”

Locais sem agência habilitada

Para regiões ainda não atendidas pelas agências habilitadas, ações itinerantes e mutirões de atendimento estão sendo planejadas. O objetivo é garantir a universalização do serviço.

Segurança

A parceria prevê protocolos rigorosos de segurança, com atendimento feito exclusivamente por profissionais treinados em unidades próprias dos Correios. Todos os dados dos beneficiários são tratados com base na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), garantindo confidencialidade e rastreabilidade.

Nas agências, aposentados e pensionistas podem:

Consultar se houve algum desconto em seu benefício

Contestar descontos não autorizados

Confirmar se algum desconto foi autorizado

Acompanhar o resultado da contestação (após 15 dias úteis)

Analisar documentos enviados por associações

Receber protocolo de atendimento com orientações para continuar pelo 135 ou pelo aplicativo Meu INSS

Golpes

Ninguém do INSS ou dos Correios está autorizado a ir até sua casa para oferecer esse serviço. O atendimento é feito apenas pelo aplicativo, pelo site do INSS, pela Central 135 e, agora, presencialmente nas agências dos Correios.

*Com informações Governo Federal