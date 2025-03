Em MS, quase 100 mil pessoas firmam acordo para limpar nome

ENTREVISTA

Com atuação na assistência social, Alex Cadeirante avalia início do mandato

O vereador Alex Moarias, o “Alex Cadeirante”, do PSDB, foi um dos entrevistados do programa Microfone Aberto desta sexta-feira (28) e falo do seu primeiro mandato como vereador em Dourados, além do trabalho dedicado à assistência social, com foco no atendimento ao deficiente físico. O vereador é portador de deficiência física há mais de 30 […]