Serviços públicos

Empossados mais de 20 profissionais da saúde pública em Dourados

Kátia Kuratone

Os 21 novos profissionais da saúde aprovados em concurso público foram empossados nesta quarta-feira (22). (Foto: Aparecido Frota)
Os 21 novos profissionais da saúde aprovados em concurso público foram empossados nesta quarta-feira (22). Os novos servidores – entre médicos, cirurgiões-dentistas, auxiliares de dentista, enfermeiros, educadores físicos, nutricionistas, assistentes sociais e psicólogos – foram designados para atuar em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da Vila Cachoeirinha, Itahum, Vila Formosa, Macaúba, Idelfonso Pedroso, Parque das Nações II, Novo Horizonte, Ouro Verde, IV Plano, além do Centro de Atenção Psicossocial (Caps), entre outras unidades.

Entre os empossados está o médico Carlos Eduardo Gilsarzi, que reforçou o compromisso em oferecer um atendimento acolhedor e de qualidade. Ele que já atuava no Caps, fala sobre a experiência com o público. “Atuar na área da saúde sempre foi meu sonho e o concurso traz estabilidade, mas principalmente a oportunidade de ajudar a população”, pontuou Carlos Eduardo.

“Ser concursada sempre foi um grande objetivo e trabalhar com a comunidade é algo que me realiza. Cuidar da saúde de forma preventiva é essencial, porque uma população saudável significa menos sofrimento e menos gastos públicos”, enfatizou a nutricionista Stephanie Ramirez, que celebrou a nomeação. (Com informações da Assecom)

