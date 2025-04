Empresário é identificado como vítima fatal na rodovia BR-158

Vanderley dirigia uma caminhonete GM S10 de Três Lagoas para Brasilândia quando, ao passar pela região da ‘Toca’, vila de oleiros, teria perdido o controle do veículo, capotado várias vezes e sido arremessado para fora. A caminhonete parou no pátio de uma empresa às margens da rodovia.

Um técnico de segurança do trabalho da empresa, onde a caminhonete parou, acionou o Hospital Municipal de Brasilândia informando o ocorrido e tentou prestar socorro à vítima, que ainda apresentava sinais vitais. Infelizmente, Vanderley não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A Polícia Militar, a Polícia Civil e a equipe médica do Hospital de Brasilândia estiveram no local e acionaram a Polícia Rodoviária Federal.

A Polícia Científica também compareceu e, após os trabalhos de coleta de informações e provas, liberou a retirada do corpo, que foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal de Bataguassu. A Polícia Civil de Brasilândia será responsável pela investigação.