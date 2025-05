Encobrir placas de veículos é infração gravíssima, alerta Agetran

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) divulgou um alerta à população, principalmente condutores de veículos, que encobrir as placas veiculares é considerado infração gravíssima. O alerta surgiu diante do registro de vários casos deste tipo de infração em pontos que contam com videomonitoramento na cidade.

Segundo a Agetran, a equipe tem intensificado a fiscalização e pede a colaboração dos motoristas e motociclistas.

“Encobrir placa configura infração gravíssima, no artigo 234 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), contudo, ao tampar a placa corre-se o risco de perder o equilíbrio, tanto o condutor quanto o passageiro, e em muitos casos temos visto menores de idade atrás, tendo a possibilidade de um sinistro de trânsito, onde sua vida pode correr riscos”, informa o diretor-presidente da Agetran, Juscelino Cabral.

Ele cita que a equipe de fiscalização tem averiguado casos recentes registrados por videomonitoramento, nos quais placas de motocicletas são encobertas pelo próprio condutor ou pelo passageiro. Em algumas situações, os condutores estão acompanhados de crianças, que se curvam para trás para colocar a mão na placa, o que pode representar perigo.

A Agetran ressalta que o ato de ocultar ou tampar a placa de um veículo, mesmo que temporariamente, configura a adulteração ou supressão de sinal identificador e é passível de punição.

MAIO AMARELO

Com o tema “Desacelere, seu bem maior é a vida”, a Prefeitura de Dourados, por meio da Agetran, desenvolve a campanha Maio Amarelo, até o dia 31 deste mês. Diversas ações educativas, incluindo blitzes, palestras, simulações de acidentes, atividades com simuladores de capotagem e impacto, entre outras intervenções acontecem em pontos estratégicos da cidade.

*Com informações da Assecom