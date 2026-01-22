Reforma da antiga rodoviária de Campo Grande é prorrogada até junho

As obras de requalificação do Terminal Rodoviário Heitor Eduardo Laburu, conhecido como a antiga Rodoviária de Campo Grande, tiveram o prazo de execução ampliado novamente. Agora estão previstas para serem concluídas apenas em 24 de junho de 2026. A prorrogação foi oficializada pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP). Isso ocorreu em publicação no Diário Oficial do município.

Conforme o extrato divulgado, o contrato foi estendido por mais 180 dias. A contagem do novo período passou a valer a partir de 27 de dezembro de 2025, com vigência até o fim do primeiro semestre de 2026. Com isso, a entrega do espaço, que vem sendo aguardada após sucessivos ajustes de cronograma, foi empurrada por mais seis meses.

Prorrogação do Prazo de Conclusão

O documento publicado refere-se ao oitavo termo aditivo do Contrato nº 236, firmado originalmente em 13 de junho de 2022. A empresa responsável pela execução da obra é a NXS Engenharia Ltda. No texto do aditivo, foram mantidas as demais cláusulas do contrato inicial, desde que não entrem em conflito com a alteração de prazo agora formalizada.

A justificativa apresentada para a prorrogação foi registrada como técnica e vinculada ao processo administrativo nº 99628/2021-06. Segundo a publicação, uma nova justificativa e um cronograma físico-financeiro foram anexados aos autos. Isso indica a necessidade de ampliação do prazo para o cumprimento do cronograma físico da requalificação do espaço.

A prorrogação foi fundamentada no artigo 57 da Lei nº 8.666/93, que trata das possibilidades de alterações contratuais em prazos de execução, mediante justificativas adequadas. O oitavo termo aditivo foi assinado em 22 de dezembro de 2025 pelos representantes do município e da empresa contratada. Com isso, formalizou-se a extensão do período de obras.