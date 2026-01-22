Veículos de Comunicação
Início RCN 67

MAIS SEIS MESES!

Reforma da antiga rodoviária de Campo Grande é prorrogada até junho

Prefeitura prorrogou por 180 dias as obras da antiga Rodoviária de Campo Grande, com entrega prevista em junho.

Adriano Hany

Fachada da antiga Rodoviária de Campo Grande em obras, com tapumes e área pública em reforma
Prefeitura prorrogou o contrato e ampliou o prazo de execução da revitalização da antiga Rodoviária.

As obras de requalificação do Terminal Rodoviário Heitor Eduardo Laburu, conhecido como a antiga Rodoviária de Campo Grande, tiveram o prazo de execução ampliado novamente. Agora estão previstas para serem concluídas apenas em 24 de junho de 2026. A prorrogação foi oficializada pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP). Isso ocorreu em publicação no Diário Oficial do município.

Conforme o extrato divulgado, o contrato foi estendido por mais 180 dias. A contagem do novo período passou a valer a partir de 27 de dezembro de 2025, com vigência até o fim do primeiro semestre de 2026. Com isso, a entrega do espaço, que vem sendo aguardada após sucessivos ajustes de cronograma, foi empurrada por mais seis meses.

Prorrogação do Prazo de Conclusão

O documento publicado refere-se ao oitavo termo aditivo do Contrato nº 236, firmado originalmente em 13 de junho de 2022. A empresa responsável pela execução da obra é a NXS Engenharia Ltda. No texto do aditivo, foram mantidas as demais cláusulas do contrato inicial, desde que não entrem em conflito com a alteração de prazo agora formalizada.

A justificativa apresentada para a prorrogação foi registrada como técnica e vinculada ao processo administrativo nº 99628/2021-06. Segundo a publicação, uma nova justificativa e um cronograma físico-financeiro foram anexados aos autos. Isso indica a necessidade de ampliação do prazo para o cumprimento do cronograma físico da requalificação do espaço.

A prorrogação foi fundamentada no artigo 57 da Lei nº 8.666/93, que trata das possibilidades de alterações contratuais em prazos de execução, mediante justificativas adequadas. O oitavo termo aditivo foi assinado em 22 de dezembro de 2025 pelos representantes do município e da empresa contratada. Com isso, formalizou-se a extensão do período de obras.

