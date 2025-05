Escala médica de hoje prevê que pediatras estão de plantão em três unidades de saúde

A semana começa com pediatras de plantão em apenas duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) : Cel. Antonino e Universitário. O Centro Regional de Saúde (CRS) do bairro Tiradentes também terá profissionais para atender as crianças na Capital, durante os períodos da manhã e tarde desta segunda-feira (26).

À noite, os profissionais estarão nas UPAs Cel. Antonino, Universitário, Moreninha e Leblon, e nos CRSs dos bairros Nova Bahia e Tiradentes.