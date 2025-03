Escala médica prevê pediatras de plantão em três unidades de saúde na tarde de hoje

Para a tarde desta terça-feira (25), a escala médica de urgência e emergência prevê pediatras plantonistas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) dos bairros Coronel Antonino e Universitário, além do Centro Regional de Saúde do bairro Tiradentes.

À noite serão mais duas UPAs – Moreninha e Leblon – além de mais um CRS, o do bairro Nova Bahia. Assim, o número de unidades com plantonistas para atendimento do público infantil passa de três no período da tarde para seis à noite.

A escala traz o número de profissionais em cada unidade, tanto para atendimento infantil, quanto adulto.