Prefeitura de Inocência leva atendimento de saúde quinzenal em escola municipal

A Escola Municipal Cirilo Anoena da Costa, no Município de Inocência, passou a oferecer, quinzenalmente, um serviço gratuito de atendimento de saúde à comunidade. Este serviço é possível graças a uma parceria entre a unidade escolar e a Secretaria Municipal de Saúde.

A ação tem sido uma forma eficiente de levar cuidados médicos essenciais para mais perto dos moradores da região.

A cada quinze dias, uma sala da escola é transformada em posto de saúde. No local, disponibilizam consultas com equipe médica qualificada, serviços de farmácia, aplicação de vacinas e atendimentos realizados por agente comunitária de saúde. Além disso, a população pode realizar cadastros e atualizar dados no sistema público de saúde.

Com essa medida, a Prefeitura de Inocência busca fortalecer a atenção básica, promovendo o bem-estar e incentivando práticas de saúde preventiva.

“A presença da saúde no ambiente escolar aproxima ainda mais o poder público das famílias, facilitando o acesso aos serviços e reforçando a importância da vacinação e do acompanhamento clínico”, destacou um representante da Secretaria.

A expectativa é de que o modelo seja expandido para outras regiões da cidade, reforçando a atuação do município na valorização da saúde pública.