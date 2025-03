A Escola de Dança da UFMS está com inscrições abertas para diversas modalidades. Os interessados têm até 4 de abril para se inscreverem em escoladedanca.ufms.br. As aulas estão previstas para terem início no dia 9 de abril, em Campo Grande.

As aulas serão realizadas no anexo da Academia Escola da UFMS, localizado no setor 1, e no auditório Professor Luís Felipe de Oliveira, situado no setor 3, em dias e horários estabelecidos no edital.

Segundo a UFMS, estão previstas turmas de ballet para crianças, jovens e adultos; de dança contemporânea; dança do ventre; danças brasileiras; jazz e de arteterapia: dança e movimento.

“A Escola de Dança já teve outras edições, mas no formato em que se apresenta neste edital é a primeira vez. O objetivo é desenvolver e implementar um programa de extensão cultural por meio da dança, oferecendo aulas e eventos nas modalidades descritas”, informa a pró-reitora de Extensão, Cultura e Esporte, Lia Brambilla.

Entre os benefícios apontados pelas professoras para os participantes das aulas, estão a melhora da saúde cardiovascular, do equilíbrio e coordenação motora; e a promoção da saúde mental, associada à redução do estresse, ao fortalecimento dos laços sociais e melhoria da autoestima.

“O diferencial da Escola de Dança da UFMS está em seu formato, com turmas limitadas a 20 estudantes, separados por faixa etária, atendendo ao público infantil, a partir de 5 anos, até uma turma exclusiva para mulheres 30+”, informa a pró-reitora.

Segundo ela, a inscrição tem taxa de matrícula única e não tem mensalidade. Entre os professores estarão bolsistas da UFMS e profissionais cedidos pela Secretaria Municipal de Educação, por meio de parceria entre as instituições.

As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição. Haverá isenção da taxa de matrícula limitada a 10% das vagas em cada turma para estudantes matriculados na rede municipal de ensino de Campo Grande e 10% para estudantes de graduação ou pós-graduação da UFMS que comprovarem vulnerabilidade socioeconômica.

Mais informações podem ser acessadas no edital.

*Com informações UFMS