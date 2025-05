Fila de espera na fisioterapia do SUS em Três Lagoas vira alvo do MP

Com mais de 1.300 pacientes aguardando por atendimento de fisioterapia na rede pública de Saúde, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) emitiu uma recomendação formal ao Município de Três Lagoas sobre o serviço do SUS.

A fila de espera em Três Lagoas virou alvo do Ministério Público devido aos atrasos significativos. A iniciativa busca garantir a regularização e a melhoria dos serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Isso ocorre diante do agravamento da demanda.

O prazo estabelecido é de 60 dias para que a administração municipal apresente um plano de ação voltado à reestruturação do serviço de fisioterapia do SUS em Três Lagoas. Este plano deve incluir contratações e melhorias físicas nas unidades de saúde.

A recomendação foi expedida pela 4ª Promotoria de Justiça, que desde 2020 apura a precariedade dos atendimentos. A investigação ocorre por meio de inquérito civil aberto após denúncia anônima.

Tempo de espera ultrapassa limite recomendado pelo CNJ

De acordo com dados levantados durante a investigação, a fila de espera para a fisioterapia do SUS em Três Lagoas quase dobrou entre setembro de 2022 e julho de 2024. Nesse período, os números mais que dobraram: saltaram de 637 para 1.302 pacientes.

Foi verificado que o tempo de espera para triagem chegou a 218 dias. Este número supera o teto de 180 dias estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) como aceitável para serviços eletivos.

Durante as inspeções realizadas, foi constatada a inexistência de espaços físicos adequados para os atendimentos em várias unidades. Isso compromete tanto a privacidade quanto a qualidade da assistência. Mesmo em locais com equipes multidisciplinares, os ambientes não atendem às exigências técnicas para o serviço.

Recomendações do MP

Entre as recomendações feitas estão: ampliação da equipe de fisioterapeutas e respeito aos prazos máximos de atendimento com base na gravidade dos casos. Além disso, incluem-se a adequação da infraestrutura física e a implementação de estratégias para reduzir a fila de espera.

O objetivo, segundo o MPMS, é assegurar atendimento em tempo oportuno, como garantido pela Constituição. A Promotoria informou que continuará monitorando o cumprimento das ações e poderá adotar medidas judiciais caso as orientações não sejam atendidas.