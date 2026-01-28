Estado avança no combate à sonegação com consolidação do CIRA-MS

Mato Grosso do Sul avançou no fortalecimento das ações de combate à sonegação fiscal e à recuperação de ativos públicos com a realização da primeira reunião do ano do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (CIRA-MS). O encontro ocorreu nesta quarta-feira (28), na Procuradoria-Geral de Justiça.

Instituído pelo Decreto nº 16.676, de setembro de 2025, o CIRA-MS tem como finalidade propor medidas para ampliar a efetividade na recuperação de ativos do Estado. A atuação é voltada especialmente a casos de ilícitos fiscais, crimes contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro e blindagem patrimonial.

Durante a reunião, o Grupo Diretivo aprovou o regimento interno do Comitê e indicou os integrantes do Grupo Operacional. Esse grupo será responsável pela execução das ações conjuntas, tanto preventivas quanto repressivas.

Combate à Sonegação Fiscal e Recuperação de Ativos

Segundo o secretário de Estado de Fazenda, Flávio César Mendes de Oliveira, que preside o Grupo Diretivo, a atuação integrada é essencial para enfrentar estruturas complexas de fraude.

“O combate à sonegação estruturada e aos crimes contra a ordem tributária exige cooperação institucional, inteligência e respeito às competências de cada órgão”, afirmou.

Para o secretário, o Comitê representa um novo patamar de atuação do Estado.