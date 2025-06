Estudante é esfaqueada na saída de escola em Campo Grande

Uma estudante foi esfaqueada na noite desta quarta-feira (26), no final da aula, por volta das 22h30, nas proximidades da Escola Estadual Ulisses Serra, no Núcleo Industrial Indubrasil, em Campo Grande.

A ocorrência, registrada como tentativa de homicídio, está sendo investigada pela Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude (Deaij). No vídeo que circula nas redes sociais é possível acompanhar o momento em que a briga começou.

A jovem de casaco branco parte para cima da outra com tapas e socos até que a adolescente cai no chão. Neste momento, a agressora tira do bolso do casaco uma faca. A vítima se levanta, no entanto, é atingida na cabeça e na mão. O ataque termina quando um jovem empurra a agressora que se desequilibra, momento em que a vítima consegue fugir. Diversos adolescentes acompanham a agressão.

A vítima permanece internada na Santa Casa de Campo Grande, onde aguarda por cirurgia.

De acordo com a Secretaria de Estado de Educação (SED), o fato aconteceu fora do ambiente escolar, nas imediações da unidade. A direção da escola acionou imediatamente os pais ou responsáveis e seguiu o protocolo da Rede Estadual de Ensino, conforme o Regimento Escolar.

A Polícia Militar, por meio da Ronda Escolar, foi acionada, e a Polícia Civil já está tomando as providências cabíveis. O caso também foi registrado no Sistema de Notificação de Ocorrências Escolares (SNOE) e encaminhado ao Conselho Tutelar.

Em nota, a SED informou que acompanha o desdobramento do caso e oferece apoio à investigação junto aos órgãos policiais. A pasta também destacou que mantém um conjunto de orientações, manuais e ações de prevenção para lidar com situações de conflito e violência no ambiente escolar, além de dispor de uma Rede de Atendimento que pode ser acionada em diferentes contextos.