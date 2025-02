Estudo inédito confirma a presença do tatu-mirim no Parque do Pombo de Três Lagoas

Uma pesquisa pioneira conduzida por cientistas do Instituto de Conservação de Animais Silvestres (ICAS), em colaboração com instituições nacionais e internacionais, confirmou a ocorrência do tatu-mirim (Dasypus septemcinctus) no estado de Mato Grosso do Sul. O estudo, publicado na revista científica Biota Neotropica, utilizou uma abordagem inovadora ao integrar análises moleculares e registros de armadilhas fotográficas para identificar com precisão a espécie.

O tatu-mirim é uma das menores espécies de tatu, possuindo uma carapaça com seis a sete bandas móveis e comportamento discreto. Embora sua distribuição geográfica seja ampla, há poucos registros detalhados da espécie, o que frequentemente resulta em confusão com outras do gênero Dasypus, como o tatu-galinha (Dasypus novemcinctus).

O estudo destaca a relevância do Parque Natural Municipal do Pombo, em Três Lagoas (MS), como um refúgio essencial para a conservação dos Xenarthra — ordem de mamíferos que inclui tatus, tamanduás e preguiças. “A confirmação da ocorrência do tatu-mirim no estado representa um importante avanço no conhecimento sobre essa espécie. O Parque do Pombo se revela um espaço fundamental para a biodiversidade do Cerrado”, afirmou Arnaud Desbiez, coordenador do estudo e presidente do ICAS. Segundo ele, oito espécies de Xenarthra já foram identificadas na região, reforçando a necessidade de sua preservação.