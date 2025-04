Evento reúne espetáculo, mostra coreográfica e batalha de improviso

Programação no Sesc Teatro Prosa, em alusão ao Dia Internacional da Dança – comemorado dia 29 de abril – prevê apresentação de espetáculos de diferentes estilos e linguagens, além de mostra coreográfica e laboratório de improvisação.

A Mostra Sesc de Danças começa nesta quarta-feira (23) e segue até sábado (26), com entrada franca, mas os ingressos precisam ser retirados via Sympla, sujeitos à lotação do espaço.

Programação

A abertura da mostra será na quarta-feira (23), às 19h, com o espetáculo “Amana”, da Cia Duo Due (SP/PR). Em uma fusão poética de palavra, movimento e memória, a obra evoca a trajetória de duas irmãs separadas por uma tragédia, abordando o luto e a resistência diante da violência contra as mulheres. A classificação é de 16 anos.

Na quinta-feira (24), também às 19h, o público confere o espetáculo “Peça Única”, com o grupo sul-mato-grossense Hands Up. Com ousadia estética e inspiração na cultura das ballrooms e na dança vogue, o grupo propõe uma reflexão sobre identidade, moda, expressão de gênero e autenticidade. A classificação é de 10 anos.

Na sexta-feira (25), às 19h, ocorre a tradicional Mostra de Coreografias, reunindo o talento de diferentes grupos e artistas locais: Grupo Maktub, Ararazul Cia de Dança, Cia Canindé, Corpo de Dança Sesc MS (Sesc Lageado) e Wagner Gomes. Um panorama vibrante da produção em dança da região, com classificação livre.

Encerrando a programação, no sábado (26), às 16h, o público poderá participar do Labstract – Edição III, um laboratório performativo que une dança, música e improvisação. A ação promove batalhas freestyle ao som do Quarteto Musim e DJ Allan Shaba, incentivando a criação no tempo presente e o diálogo entre os corpos e os sons. A classificação é livre.

O Sesc Teatro Prosa está localizado na Rua Anhanduí, 200.