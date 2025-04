Evento reúne produtores, profissionais e estudantes para abordar contratação de mão de obra

Para aproximar produtores rurais de estagiários, profissionais e jovens aprendizes, o Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho (SRCG) realiza, na próxima terça-feira (29) encontro gratuito com representantes da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), Famasul, Senar-MS e Funar Estágios.

Na programação, serão apresentadas ferramentas como o Famasul Conecta, o Funar Estágios e o programa Jovem Aprendiz SEJA, que visam facilitar o acesso dos empregadores aos trabalhadores qualificados. A Funtrab também marcará presença com um balcão de empregos, oferecendo suporte direto para as contratações.

Segundo o presidente do SRCG, Eduardo Monreal, a iniciativa reforça o papel do sindicato como elo entre o campo e as políticas de empregabilidade. “Sabemos da dificuldade que muitos produtores enfrentam para encontrar mão de obra qualificada. Nosso papel é criar pontes e mostrar que há caminhos eficientes e acessíveis para resolver esse desafio.”

Questões fundiárias

Além das oportunidades no campo da empregabilidade, o evento também será espaço para tratar sobre a ratificação de áreas localizadas na faixa de fronteira. A pauta, que tem mobilizado produtores e entidades do setor, será abordada em uma conversa com especialistas e representantes institucionais, visando esclarecer os procedimentos necessários para a regularização fundiária nessas regiões e os impactos das exigências legais sobre a atividade agropecuária. “Nosso compromisso é levar informação técnica e confiável aos produtores para que ninguém seja pego de surpresa por falta de orientação”, finalizou o presidente.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo telefone (67) 9 9624-3582. O evento será realizado na sede do sindicato, localizada na Rua Raul Pires Barbosa, 116, em Campo Grande, na terça-feira (29), às 7h30.

*Com informações SRCG