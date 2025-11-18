Ex-marido que ameaçou matar jovem em Dourados é preso no interior de SP

Um homem de 26 anos foi alvo de um mandado de prisão preventiva e foi preso Polícia Civil na cidade de Jaú, no interior de São Paulo. A ordem de prisão foi expedida pela Justiça de Dourados devido à prática dos crimes de ameaça e de descumprimento de medida protetiva de urgência em favor de sua ex-companheira, uma jovem de 22 anos.
Segundo as investigações, após o término do relacionamento, o homem passou a perseguir insistentemente a ex-companheira, que precisou buscar amparo na Justiça e obteve uma medida protetiva.
Porém, mesmo com as proibições judiciais impostas, ele continuou a perseguição. A vítima relatou que o ex-companheiro enviou mensagens de ameaça de morte, inclusive utilizando terceiros para repassar os recados.
A jovem chegou ao ponto de excluir redes sociais, e-mail e trocar o número de telefone na tentativa de interromper o contato, mas as ameaças continuaram sendo feitas por intermédio de sua própria mãe.
Diante da persistência das ameaças e do descumprimento da medida protetiva, a autoridade policial responsável representou pela prisão preventiva do agressor.
As diligências da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Dourados identificaram que o homem estava residindo na cidade de Torrinha (SP). Com o apoio da Delegacia Seccional de Jaú, o mandado de prisão preventiva foi cumprido.