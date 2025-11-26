C.Vale abre vaga para encarregado de manutenção em Dourados

A C.Vale está contratando Encarregado de Manutenção para atuar em sua unidade de Dourados/MS. O profissional será responsável por coordenar equipes, acompanhar rotinas de manutenção preventiva e corretiva, garantir o bom desempenho dos equipamentos, monitorar indicadores e contribuir na melhoria contínua dos processos.

É importante ter experiência em manutenção industrial, habilidade para liderar times, organização, capacidade de tomada de decisão e disponibilidade para atuar em Dourados/MS. Vivência em cooperativas, agroindústrias e conhecimento em gestão de manutenção são diferenciais bem-vindos.