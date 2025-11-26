C.Vale abre vaga para encarregado de manutenção em Dourados

A C.Vale está contratando Encarregado de Manutenção para atuar em sua unidade de Dourados/MS. O profissional será responsável por coordenar equipes, acompanhar rotinas de manutenção preventiva e corretiva, garantir o bom desempenho dos equipamentos, monitorar indicadores e contribuir na melhoria contínua dos processos.
É importante ter experiência em manutenção industrial, habilidade para liderar times, organização, capacidade de tomada de decisão e disponibilidade para atuar em Dourados/MS. Vivência em cooperativas, agroindústrias e conhecimento em gestão de manutenção são diferenciais bem-vindos.
POR QUE TRABALHAR NA C.VALE?
A C.Vale é uma das maiores cooperativas agroindustriais do país, reconhecida pela inovação, sustentabilidade e pelo forte investimento em desenvolvimento humano.
Com mais de seis décadas de história, a cooperativa se tornou referência nacional graças ao seu modelo de gestão moderno, projetos que transformam regiões inteiras e uma cultura que valoriza quem faz parte do time.
Trabalhar na C.Vale significa fazer parte de algo grande — sólido, respeitado e cheio de oportunidades de crescimento.
FÁBRICA DE TALENTOS – MASSA FM
A Fábrica de Talentos conecta profissionais a vagas reais e empresas que valorizam pessoas. Nossa missão é dar visibilidade a quem busca oportunidade e ajudar quem está contratando a encontrar talentos preparados para fazer a diferença.