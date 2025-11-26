Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início RCN 67 Fábrica de talentos

Fabrica de Talentos

C.Vale abre vaga para encarregado de manutenção em Dourados

Fernando Miranda

C.Vale abre vaga para encarregado de manutenção em Dourados

A C.Vale está contratando Encarregado de Manutenção para atuar em sua unidade de Dourados/MS. O profissional será responsável por coordenar equipes, acompanhar rotinas de manutenção preventiva e corretiva, garantir o bom desempenho dos equipamentos, monitorar indicadores e contribuir na melhoria contínua dos processos.

É importante ter experiência em manutenção industrial, habilidade para liderar times, organização, capacidade de tomada de decisão e disponibilidade para atuar em Dourados/MS. Vivência em cooperativas, agroindústrias e conhecimento em gestão de manutenção são diferenciais bem-vindos.

Notícias Relacionadas

Trabalhe no Agro: vaga para vendedor em farmácia veterinária

Fabrica de Talentos

Trabalhe no Agro: vaga para vendedor em farmácia veterinária

Uma empresa do setor agropecuário está contratando Vendedor de Farmácia Veterinária para atuar em Bandeirantes/MS. A função envolve atendimento direto ao produtor, orientação sobre produtos veterinários, reposição, organização de estoque e suporte nas rotinas do ponto de venda. É essencial ter boa comunicação, facilidade para lidar com clientes, conhecimento básico de produtos agropecuários e disponibilidade […]

Setor agroindustrial oferece oportunidade para encarregado operacional no MS

Fabrica de Talentos

Setor agroindustrial oferece oportunidade para encarregado operacional no MS

Uma empresa do setor agroindustrial está com vaga aberta para Encarregado Operacional nas unidades de Itaporã e Laguna Carapã/MS. O profissional será responsável por acompanhar rotinas do setor operacional, organizar equipes, supervisionar processos, garantir o cumprimento de procedimentos internos, acompanhar indicadores e apoiar melhorias no fluxo de trabalho. É importante ter experiência com gestão operacional, […]

FAZER PRÉ-CADASTRO AGORA PARA A VAGA

POR QUE TRABALHAR NA C.VALE?

A C.Vale é uma das maiores cooperativas agroindustriais do país, reconhecida pela inovação, sustentabilidade e pelo forte investimento em desenvolvimento humano.
Com mais de seis décadas de história, a cooperativa se tornou referência nacional graças ao seu modelo de gestão moderno, projetos que transformam regiões inteiras e uma cultura que valoriza quem faz parte do time.
Trabalhar na C.Vale significa fazer parte de algo grande — sólido, respeitado e cheio de oportunidades de crescimento.

FÁBRICA DE TALENTOS – MASSA FM

A Fábrica de Talentos conecta profissionais a vagas reais e empresas que valorizam pessoas. Nossa missão é dar visibilidade a quem busca oportunidade e ajudar quem está contratando a encontrar talentos preparados para fazer a diferença.

FAZER PRÉ-CADASTRO AGORA PARA A VAGA
Assuntos

Mais notícias

Mais artigos