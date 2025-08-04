Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início RCN 67 Fábrica de talentos

ENTREVISTA

Cooperativa vê falta de líderes no mercado e investe em formação interna em MS

Gerente regional da C.Vale destaca desafios para contratar e revela modelo de preparação de gestores adotado no Estado

Fernando de Carvalho

Escassez de profissionais com perfil de liderança é um dos principais gargalos da C.Vale- Foto: Reprodução/C.Vale
Escassez de profissionais com perfil de liderança é um dos principais gargalos da C.Vale- Foto: Reprodução/C.Vale

A escassez de profissionais com perfil de liderança é um dos principais gargalos enfrentados por empresas do setor agroindustrial em Mato Grosso do Sul. A análise é do gerente regional da C.Vale, Jeferson Salatti, convidado da estreia do quadro Fábrica de Talentos, exibido nesta segunda-feira (4) no programa Microfone Aberto, da Massa FM.

Com 16 unidades de insumos e grãos no Estado e 31 frentes de negócio, a cooperativa aposta em programas de formação interna para preparar gestores capazes de conduzir os processos operacionais e administrativos.

“O gerente e o subgerente são os donos da unidade. Cuidam de pessoas, processos e resultados. Por isso, precisam passar por uma formação estruturada dentro da C.Vale”, explicou Salatti.

Jeferson Salatti nos estúdios da Massa FM Dourados – Foto: Raíssa Vitória/Portal RCN67

A capacitação dos líderes começa ainda no recrutamento e pode durar até 12 meses, com acompanhamento do setor de Recursos Humanos e atuação prática nas unidades. A ideia, segundo o gerente, é alinhar os profissionais à cultura da cooperativa, que completou 72 anos em 2025 e está presente em seis estados brasileiros e no Paraguai.

“Liderança não é algo nato. É desenvolvida com tempo, acompanhamento e prática. Temos um roteiro para ajudar esse colaborador a se tornar, de fato, um líder preparado”, afirmou.

Durante a entrevista, Salatti também comentou a abertura de vagas estratégicas para gerente e subgerente em Mato Grosso do Sul. As oportunidades exigem formação superior completa em áreas como agronomia, administração, ciências contábeis ou gestão do agronegócio.

A C.Vale soma hoje 532 colaboradores no Estado. Fundada em 1963, no interior do Paraná, a cooperativa chegou ao território sul-mato-grossense em 2001, com a unidade de Rio Brilhante. De lá para cá, o crescimento foi constante, com a inauguração recente de unidades em Chapadão do Sul, Costa Rica, Maracaju e Eldorado.

Salatti também compartilhou sua trajetória na empresa: começou como técnico em agronomia em 2012, tornou-se gerente de unidade em 2019 e, desde o ano passado, ocupa o cargo de gerente regional.

“A C.Vale oferece oportunidade de crescimento para quem entrega resultado e tem disposição para aprender. Minha trajetória é um exemplo disso”, destacou.

A entrevista marcou a primeira edição do Fábrica de Talentos, projeto multiplataforma do Grupo RCN que busca aproximar empresas e profissionais em busca de oportunidades, com foco em empregabilidade, qualificação e gestão de carreira.

As vagas da C.Vale e de outras empresas parceiras podem ser consultadas no portal RCN67.

Confira a entrevista na íntegra:

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos