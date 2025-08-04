Cooperativa vê falta de líderes no mercado e investe em formação interna em MS

A escassez de profissionais com perfil de liderança é um dos principais gargalos enfrentados por empresas do setor agroindustrial em Mato Grosso do Sul. A análise é do gerente regional da C.Vale, Jeferson Salatti, convidado da estreia do quadro Fábrica de Talentos, exibido nesta segunda-feira (4) no programa Microfone Aberto, da Massa FM.

Com 16 unidades de insumos e grãos no Estado e 31 frentes de negócio, a cooperativa aposta em programas de formação interna para preparar gestores capazes de conduzir os processos operacionais e administrativos.

“O gerente e o subgerente são os donos da unidade. Cuidam de pessoas, processos e resultados. Por isso, precisam passar por uma formação estruturada dentro da C.Vale”, explicou Salatti.

Jeferson Salatti nos estúdios da Massa FM Dourados – Foto: Raíssa Vitória/Portal RCN67

A capacitação dos líderes começa ainda no recrutamento e pode durar até 12 meses, com acompanhamento do setor de Recursos Humanos e atuação prática nas unidades. A ideia, segundo o gerente, é alinhar os profissionais à cultura da cooperativa, que completou 72 anos em 2025 e está presente em seis estados brasileiros e no Paraguai.

“Liderança não é algo nato. É desenvolvida com tempo, acompanhamento e prática. Temos um roteiro para ajudar esse colaborador a se tornar, de fato, um líder preparado”, afirmou.

Durante a entrevista, Salatti também comentou a abertura de vagas estratégicas para gerente e subgerente em Mato Grosso do Sul. As oportunidades exigem formação superior completa em áreas como agronomia, administração, ciências contábeis ou gestão do agronegócio.

A C.Vale soma hoje 532 colaboradores no Estado. Fundada em 1963, no interior do Paraná, a cooperativa chegou ao território sul-mato-grossense em 2001, com a unidade de Rio Brilhante. De lá para cá, o crescimento foi constante, com a inauguração recente de unidades em Chapadão do Sul, Costa Rica, Maracaju e Eldorado.

Salatti também compartilhou sua trajetória na empresa: começou como técnico em agronomia em 2012, tornou-se gerente de unidade em 2019 e, desde o ano passado, ocupa o cargo de gerente regional.

“A C.Vale oferece oportunidade de crescimento para quem entrega resultado e tem disposição para aprender. Minha trajetória é um exemplo disso”, destacou.

A entrevista marcou a primeira edição do Fábrica de Talentos, projeto multiplataforma do Grupo RCN que busca aproximar empresas e profissionais em busca de oportunidades, com foco em empregabilidade, qualificação e gestão de carreira.

As vagas da C.Vale e de outras empresas parceiras podem ser consultadas no portal RCN67.

