Setor agroindustrial oferece oportunidade para encarregado operacional no MS

Uma empresa do setor agroindustrial está com vaga aberta para Encarregado Operacional nas unidades de Itaporã e Laguna Carapã/MS. O profissional será responsável por acompanhar rotinas do setor operacional, organizar equipes, supervisionar processos, garantir o cumprimento de procedimentos internos, acompanhar indicadores e apoiar melhorias no fluxo de trabalho.
É importante ter experiência com gestão operacional, organização, capacidade de liderança, bom relacionamento com equipes e disponibilidade para atuar entre as unidades.Conhecimento em logística, processos produtivos ou agroindústria é um diferencial que soma muito à função.
POR QUE ESSA OPORTUNIDADE É IMPORTANTE?
A empresa busca profissionais comprometidos, que entendam a importância da organização, da segurança operacional e da eficiência no dia a dia.
Trata-se de um ambiente estruturado, com possibilidades de crescimento e valorização profissional, especialmente para quem busca construir carreira no setor operacional do agro.
