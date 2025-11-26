Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início RCN 67 Fábrica de talentos

Fabrica de Talentos

Setor agroindustrial oferece oportunidade para encarregado operacional no MS

Fernando Miranda

Setor agroindustrial oferece oportunidade para encarregado operacional no MS

Uma empresa do setor agroindustrial está com vaga aberta para Encarregado Operacional nas unidades de Itaporã e Laguna Carapã/MS. O profissional será responsável por acompanhar rotinas do setor operacional, organizar equipes, supervisionar processos, garantir o cumprimento de procedimentos internos, acompanhar indicadores e apoiar melhorias no fluxo de trabalho.

É importante ter experiência com gestão operacional, organização, capacidade de liderança, bom relacionamento com equipes e disponibilidade para atuar entre as unidades.Conhecimento em logística, processos produtivos ou agroindústria é um diferencial que soma muito à função.

Notícias Relacionadas

FAZER PRÉ-CADASTRO AGORA PARA A VAGA

POR QUE ESSA OPORTUNIDADE É IMPORTANTE?

A empresa busca profissionais comprometidos, que entendam a importância da organização, da segurança operacional e da eficiência no dia a dia.
Trata-se de um ambiente estruturado, com possibilidades de crescimento e valorização profissional, especialmente para quem busca construir carreira no setor operacional do agro.

FÁBRICA DE TALENTOS – MASSA FM

A Fábrica de Talentos conecta oportunidades reais a profissionais que querem ser vistos. Com entrevistas, conteúdos de carreira e divulgação multiplataforma, trabalhamos para aproximar quem procura emprego de empresas que procuram bons profissionais.

FAZER PRÉ-CADASTRO AGORA PARA A VAGA
Assuntos

Mais notícias

Mais artigos
Trabalhe no Agro: vaga para vendedor em farmácia veterinária

Fabrica de Talentos

Trabalhe no Agro: vaga para vendedor em farmácia veterinária

Uma empresa do setor agropecuário está contratando Vendedor de Farmácia Veterinária para atuar em Bandeirantes/MS. A função envolve atendimento direto ao produtor, orientação sobre produtos veterinários, reposição, organização de estoque e suporte nas rotinas do ponto de venda. É essencial ter boa comunicação, facilidade para lidar com clientes, conhecimento básico de produtos agropecuários e disponibilidade […]
C.Vale abre vaga para encarregado de manutenção em Dourados

Fabrica de Talentos

C.Vale abre vaga para encarregado de manutenção em Dourados

A C.Vale está contratando Encarregado de Manutenção para atuar em sua unidade de Dourados/MS. O profissional será responsável por coordenar equipes, acompanhar rotinas de manutenção preventiva e corretiva, garantir o bom desempenho dos equipamentos, monitorar indicadores e contribuir na melhoria contínua dos processos. É importante ter experiência em manutenção industrial, habilidade para liderar times, organização, […]