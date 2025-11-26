Setor agroindustrial oferece oportunidade para encarregado operacional no MS

Uma empresa do setor agroindustrial está com vaga aberta para Encarregado Operacional nas unidades de Itaporã e Laguna Carapã/MS. O profissional será responsável por acompanhar rotinas do setor operacional, organizar equipes, supervisionar processos, garantir o cumprimento de procedimentos internos, acompanhar indicadores e apoiar melhorias no fluxo de trabalho.

É importante ter experiência com gestão operacional, organização, capacidade de liderança, bom relacionamento com equipes e disponibilidade para atuar entre as unidades.Conhecimento em logística, processos produtivos ou agroindústria é um diferencial que soma muito à função.