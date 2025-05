Feirão do imposto ocorre nesta sexta e sábado em Campo Grande

Farmácias, restaurantes, óticas, lojas de acessórios e de roupas e enxoval de Campo Grande participam, nesta sexta-feira (30) e sábado (31), do Feirão do Imposto 2025, quando os produtos são vendidos com isenção de tributos ao consumidor. Na Capital, a iniciativa é do Conselho de Jovens Empresários da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) e vai reunir mais de 70 estabelecimentos comerciais e 15 empresas.

O objetivo do Feirão do Imposto é conscientizar a população sobre o impacto da carga tributária. Segundo estimativa do Impostômetro, os brasileiros terão pago R$ 1,6 trilhão em impostos aos governos federal, estaduais e municipais até o dia 31 de maio. Os sul-mato-grossenses devem contribuir com mais de R$ 17 bilhões desse montante.

O Feirão do Imposto é uma iniciativa nacional promovida pela Confederação Nacional de Jovens Empresários (Conaje) e ocorre em diversas cidades do Brasil, com ações voltadas à conscientização sobre os impactos da alta carga tributária para consumidores e empresários.

Além das vendas

Com o tema “Menos siglas, mais impostos? No final, a conta é sua”, o Feirão do Imposto 2025 também pretende estimular a reflexão sobre as mudanças no sistema tributário e suas consequências para cidadãos e empresas. Uma das atrações será um touro mecânico, simbolizando o peso da carga tributária sobre os contribuintes.

“O touro mecânico é um símbolo da carga tributária que pesa sobre os bens de consumo, serviços e negócios. É uma forma de qualquer contribuinte sentir como é difícil se equilibrar diante de tantos impostos. Assim como o competidor que sobe no touro e tenta se manter firme diante de movimentos imprevisíveis, os empresários enfrentam constantes desafios para manter suas empresas funcionando, enquanto lidam com taxas, impostos e burocracias que ameaçam sua estabilidade. E todo contribuinte, assim como o competidor no touro, precisa de resiliência e muita habilidade para não ter seu poder de compra derrubado”, explica o coordenador do Conselho de Jovens Empresários da ACICG, Willyan Francescon.

Além das atividades interativas e da venda de produtos com isenção de impostos, o Conselho de Jovens Empresários também realizará a distribuição de material educativo para esclarecer pontos essenciais da reforma tributária e fomentar a participação da sociedade na discussão.