Feirão do jovem trabalhador em Campo Grande tem 170 Vagas para 1º emprego

Na próxima quinta-feira (24), Campo Grande sedia o Feirão do Jovem Trabalhador, evento da Funtrab que celebra o Dia Internacional do Jovem Trabalhador. Serão mais de 170 vagas para jovens aprendizes e estagiários. A iniciativa busca facilitar o acesso ao mercado de trabalho para quem está começando a carreira.

Local de inscrição

O Feirão do Jovem Trabalhador acontece das 8h às 11h na sede da Funtrab, localizada na Rua 13 de Maio, nº 2.773, Centro de Campo Grande. Voltado para jovens de 16 a 24 anos, o evento oferece oportunidades para estudantes do ensino médio e universitários com ensino superior incompleto, tudo pode ser encontrado no Feirão do Jovem Trabalhador.

As vagas estão disponíveis em áreas como administração, direito, enfermagem, ciências contábeis e nutrição. As vagas são ideais para quem busca o primeiro emprego ou um estágio. Os processos seletivos serão realizados por empresas parceiras no local, justamente no Feirão do Jovem Trabalhador.

Mais de 170 vagas estarão disponíveis. Os interessados devem levar RG, CPF e Carteira de Trabalho (física ou digital).

Não é necessário agendamento prévio. Além disso, o evento marca o Dia Internacional do Jovem Trabalhador, instituído pela Organização Internacional do Trabalho (OIT).

O objetivo é destacar os desafios dos jovens no mercado de trabalho e a importância de políticas públicas voltadas à empregabilidade. A Funtrab espera que a ação conecte empresas e candidatos, promovendo o desenvolvimento profissional na capital sul-matogrossense, especialmente durante o Feirão do Jovem Trabalhador.

Contexto e Desafios

O mercado de trabalho para jovens em Mato Grosso do Sul enfrenta barreiras como a falta de experiência. Eventos como o Feirão do Jovem Trabalhador ajudam a superar esse obstáculo. No entanto, dados recentes mostram que a taxa de desemprego entre jovens no Brasil ainda é alta. Isso reforça a relevância de iniciativas que incentivem a contratação de aprendizes e estagiários.

A ação da Funtrab também ocorre em um momento de aquecimento no setor de serviços em Campo Grande, um período ideal para o Feirão do Jovem Trabalhador. Isso pode aumentar as chances de colocação para jovens no Feirão do Jovem Trabalhador.

O Feirão do Jovem Trabalhador é uma oportunidade para jovens de Campo Grande iniciarem suas carreiras com o apoio de empresas locais. Enquanto isso, a ação reforça a importância de políticas que promovam a inclusão profissional da juventude na capital.