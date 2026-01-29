Felipe Bauer fala sobre a trajetória da Agência F5 Publicidade e de posicionamento de mercado

O publicitário e proprietário da Agência F5 Publicidade, Felipe Bauer, participou da entrevista no Programa Microfone Aberto nesta quinta-feira (29). Na entrevista destacou-se a importância da comunicação, do marketing e do posicionamento de mercado para empresas e profissionais autônomos.

Felipe Bauer compartilhou sua trajetória e insights sobre como reter a atenção do cliente em um mercado saturado. “Tudo é comunicação (profissional, familiar, amorosa). Uma comunicação bem feita deve ser livre de ruídos e capaz de atingir o objetivo proposto. E o marketing não é apenas a ‘arte de convencer ou vender’, mas sim a arte de sensibilizar e tocar o outro”.

Ele conta que a Agência F5 Publicidade surgiu há 7 anos a partir de um projeto de TCC na faculdade de Publicidade e Propaganda. “Após atender um cliente real do varejo que ficou satisfeito, as indicações começaram a surgir, e o que era um projeto acadêmico tornou-se uma empresa com mais de 20 clientes rapidamente”.

O ativo mais valioso hoje é a atenção. “Felipe afirma que o ativo mais importante hoje é a atenção das pessoas. Com agendas lotadas e excesso de informação, as marcas disputam cada segundo do público em redes sociais, rádio ou outdoors. O posicionamento é a chave para conquistar essa atenção e criar um relacionamento real, em vez de apenas tentar convencer o cliente momentaneamente”.

Planejamento e Constância

Muitas empresas cometem o erro de cortar o marketing em momentos de crise. Felipe usa a analogia de que “mar calmo não faz bom marinheiro”. “A comunicação não deve ser sazonal (apenas no Natal ou Páscoa), mas frequente. Ele compara a marca a um relacionamento pessoal: você não fala com sua esposa apenas quando lhe convém. A pandemia mudou o comportamento do consumidor, forçando empresas que não investiam em comunicação a se digitalizarem e adotarem novas estratégias como o delivery e vendas online”.

Confira a entrevista na íntegra: