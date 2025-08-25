Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início RCN 67

Cultura popular

Festa do Folclore reúne milhares de pessoas em quatro dias de programação em Três Lagoas

Considerada um dos maiores eventos culturais do município, a festa teve recorde de público neste ano

Ana Cristina Santos

Sshows nacionais atraíram multidões para a Esplanada da NOB - Foto: Divulgação
Sshows nacionais atraíram multidões para a Esplanada da NOB - Foto: Divulgação

A 35ª edição da Festa do Folclore de Três Lagoas movimentou a cidade entre quinta-feira (21) e domingo (24), reunindo milhares de pessoas em torno da cultura popular, música, gastronomia e artesanato. O evento contou com ampla estrutura, praça de alimentação organizada, espaço exclusivo para barracas de comidas, bebidas e artesanato, além de muitos banheiros químicos à disposição do público.

Considerada um dos maiores eventos culturais do município, a festa teve recorde de público neste ano. Os shows nacionais atraíram multidões para a Esplanada da NOB, que recebeu uma grande tenda e três palcos. Na abertura, Nattanzinho levou o público ao delírio. Na sexta-feira, Eduardo Costa embalou a noite com o sertanejo, seguido de Fábio Júnior no sábado. O encerramento no domingo ficou por conta da banda Paralamas do Sucesso, que reuniu uma verdadeira multidão.

A segurança também foi destaque. O evento contou com câmeras de monitoramento e reconhecimento facial, acompanhados em tempo real pela Polícia Militar, além da presença de brigadistas. Um espaço de acessibilidade garantiu inclusão para cadeirantes, pessoas com mobilidade reduzida e crianças com autismo, que tiveram o “Dia do Silêncio” no parque de diversões.

Notícias Relacionadas

A gastronomia foi um atrativo à parte, com cerca de 40 entidades oferecendo pratos típicos e mais de 20 opções de doces regionais. No domingo, a praça de alimentação esteve aberta para o almoço, com apresentações musicais de artistas locais. Mais de 50 expositores apresentaram peças artesanais que valorizaram a tradição e a criatividade da região. Além de fortalecer a cultura popular, a festa movimentou a economia local.

Criada em 1983, durante a gestão do ex-prefeito José Lopes, a Festa do Folclore nasceu com caráter educativo e se consolidou ao longo das décadas como uma das principais celebrações culturais da cidade, preservando tradições e fortalecendo a identidade regional.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos