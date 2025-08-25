Festa do Folclore reúne milhares de pessoas em quatro dias de programação em Três Lagoas

A 35ª edição da Festa do Folclore de Três Lagoas movimentou a cidade entre quinta-feira (21) e domingo (24), reunindo milhares de pessoas em torno da cultura popular, música, gastronomia e artesanato. O evento contou com ampla estrutura, praça de alimentação organizada, espaço exclusivo para barracas de comidas, bebidas e artesanato, além de muitos banheiros químicos à disposição do público.

Considerada um dos maiores eventos culturais do município, a festa teve recorde de público neste ano. Os shows nacionais atraíram multidões para a Esplanada da NOB, que recebeu uma grande tenda e três palcos. Na abertura, Nattanzinho levou o público ao delírio. Na sexta-feira, Eduardo Costa embalou a noite com o sertanejo, seguido de Fábio Júnior no sábado. O encerramento no domingo ficou por conta da banda Paralamas do Sucesso, que reuniu uma verdadeira multidão.

A segurança também foi destaque. O evento contou com câmeras de monitoramento e reconhecimento facial, acompanhados em tempo real pela Polícia Militar, além da presença de brigadistas. Um espaço de acessibilidade garantiu inclusão para cadeirantes, pessoas com mobilidade reduzida e crianças com autismo, que tiveram o “Dia do Silêncio” no parque de diversões.