Festival Dia do Graffiti abre inscrições para artistas de Hip Hop em MS

Artistas de Hip Hop têm até segunda-feira (20), para se inscrever na 4ª edição do Dia do Graffiti: Conhecimento e Movimento, que acontece de 20 a 22 de novembro na Vila Nhanhá, em Campo Grande, com apresentações, oficinas e ação comunitária. O chamamento público oferece seis vagas, uma para cada categoria: b-boy, b-girl, rapper, DJ, grafiteiro e grafiteira, com cachê de R$ 500 para os selecionados.

Para participar, é necessário comprovar pelo menos dois anos de atuação artística e a inscrição é gratuita pelo formulário. A programação celebra o Mês do Hip Hop, conectando a comunidade e artistas locais e nacionais em atividades que incluem roda de conversa, oficinas de graffiti e tipografia, exposição das artes produzidas, feira de economia criativa e apresentações ao longo dos três dias de festival.

A iniciativa promove a valorização da cultura Hip Hop como forma de resistência e expressão da periferia, com destaque para a troca de experiências entre talentos da Capital e de outros estados como Amazonas, Pará e Bahia.

O evento recebe apoio de instituições públicas e privadas, incluindo o Projeto Nacional Aldir Blanc, FCMS, Setesc, Ong Núcleo Humanitário da Nhanhá, ColorGin, Sherwin Williams, Vitória Tintas, Águas Guariroba, Montana Colors, Beto Sucos e TransCine.