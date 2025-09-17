Filha denuncia mau atendimento a paciente de hemodiálise por médica da Santa Casa

Uma médica da Santa Casa de Campo Grande é alvo de denúncia por falhas no atendimento a uma idosa em tratamento de hemodiálise.

A filha, Ângela Maria Campos de Souza, afirma que a mãe, de 75 anos, chegou em estado grave ao pronto-socorro na madrugada, de terça-feira (16), mas enfrentou demora e resistência para ser atendida.

Segundo o relato, a paciente apresentava febre alta, delírios e fraqueza. Mesmo com encaminhamento médico, a filha diz que foi barrada na portaria e só conseguiu entrar após autorização de duas médicas.

Durante a triagem, Ângela afirma que uma profissional teria sido grosseira e disse que “a médica responsável (da clínica particular que realizou o encaminhamento) não é dona da Santa Casa”, além de ameaçar chamar a nefrologista “na cincha”. O fluxo de internação no hospital é realizado por meio da Central de Regulação de Vagas.

Constrangida com a situação, Ângela considera a postura desrespeitosa diante da gravidade do caso. Ela conta que a mãe já havia sido atendida no mesmo pronto-socorro na semana anterior, quando teve hemorragia e foi liberada após horas em observação.

“Essa situação é inaceitável. Exijo respeito e atendimento digno para minha mãe, que corre risco de vida”, afirmou Ângela.

Até a publicação desta reportagem, a Santa Casa não havia se manifestado sobre a denúncia. O espaço segue aberto.