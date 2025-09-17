Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início RCN 67

DENÚNCIA

Filha denuncia mau atendimento a paciente de hemodiálise por médica da Santa Casa

Mesmo com encaminhamento médico, paciente foi barrada na portaria

Karina Anunciato

Santa Casa de Campo Grande (Foto: Reprodução/ Assessoria)
Santa Casa de Campo Grande (Foto: Reprodução/ Assessoria)

Uma médica da Santa Casa de Campo Grande é alvo de denúncia por falhas no atendimento a uma idosa em tratamento de hemodiálise.

A filha, Ângela Maria Campos de Souza, afirma que a mãe, de 75 anos, chegou em estado grave ao pronto-socorro na madrugada, de terça-feira (16), mas enfrentou demora e resistência para ser atendida.

Segundo o relato, a paciente apresentava febre alta, delírios e fraqueza. Mesmo com encaminhamento médico, a filha diz que foi barrada na portaria e só conseguiu entrar após autorização de duas médicas.

Durante a triagem, Ângela afirma que uma profissional teria sido grosseira e disse que “a médica responsável (da clínica particular que realizou o encaminhamento) não é dona da Santa Casa”, além de ameaçar chamar a nefrologista “na cincha”. O fluxo de internação no hospital é realizado por meio da Central de Regulação de Vagas.

Constrangida com a situação, Ângela considera a postura desrespeitosa diante da gravidade do caso. Ela conta que a mãe já havia sido atendida no mesmo pronto-socorro na semana anterior, quando teve hemorragia e foi liberada após horas em observação.

“Essa situação é inaceitável. Exijo respeito e atendimento digno para minha mãe, que corre risco de vida”, afirmou Ângela.

Até a publicação desta reportagem, a Santa Casa não havia se manifestado sobre a denúncia. O espaço segue aberto.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos