Filho é preso após agredir o pai com pedra de concreto em Três Lagoas

Um jovem de 22 anos foi preso na noite desta sexta-feira (11) suspeito de agredir o próprio pai, de 45 anos, com uma pedra de concreto no bairro Montanini, em Três Lagoas (MS).

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.De acordo com informações do boletim de ocorrência, o crime teria ocorrido após uma discussão familiar. O suspeito teria pedido à mãe para usar uma motocicleta, mas diante da negativa, iniciou uma discussão com ela, acusando-a de favorecer o irmão.