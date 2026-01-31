Veículos de Comunicação
Início RCN 67

PRESO

Foragido da Justiça de São Paulo é preso em Três Lagoas

Suspeito responde por estupro e roubo no interior paulista

Alfredo Neto

Crimes teriam sido praticados em SP e justiça determinado a prisão: Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta sexta-feira (30), um homem de 59 anos que estava foragido da Justiça de São Paulo. A ação foi realizada por investigadores da SIG (Seção de Investigação Geral) de Três Lagoas.

Após levantamentos e diligências, o suspeito foi localizado residindo no bairro Vila Piloto. Contra ele havia dois mandados de prisão expedidos pelo Juízo das Execuções Criminais da capital paulista, referentes a condenações por estupro e roubo.

O homem foi preso sem resistência e encaminhado à 2ª Delegacia de Polícia, onde teve os mandados cumpridos. Em seguida, foi levado às celas da DEPAC, permanecendo à disposição da Justiça.

