Foragido morre em confronto com o DOF no bairro Altos do Indaiá em Dourados

Com diversas passagens pela polícia, Marcelo Prenda Albernaz Elias, de 50 anos, morreu na tarde desta terça-feira (21) após trocar tiros com policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) no Bairro Altos do Indaiá, em Dourados.

De acordo com as informações preliminares da polícia, Marcelo era conhecido das forças de segurança e tinha diversas passagens policiais, além de um mandado de prisão em aberto.

Nos últimos dias, ele havia sido apontado como o autor de um assalto a uma loja de doces localizada na Avenida Hayel Bon Faker, no Jardim São Pedro.

Equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) já realizavam diligências para localizá-lo, quando o DOF conseguiu encontrá-lo em uma residência no Altos do Indaiá. Durante a tentativa de abordagem, o suspeito reagiu e atirou contra os policiais, que revidaram. Marcelo foi atingido pelos disparos, chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital da Vida, mas morreu antes de dar entrada na unidade de saúde.

As forças policiais receberam denúncias sobre o paradeiro do foragido ainda durante a tarde, o que possibilitou a localização rápida.

Natural do Rio de Janeiro, Marcelo estava evadido do sistema prisional e acumulava antecedentes por tráfico de drogas, tentativa de homicídio, roubo, porte ilegal de arma de fogo, ameaça, desobediência e violação de domicílio.

O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil de Dourados.