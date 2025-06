Força Tática prende homem por tráfico e fecha mais uma boca de fumo no Paranapungá

Na busca pessoal, os policiais encontraram com o suspeito um invólucro contendo substância análoga ao crack. Questionado, ele confessou que comercializava porções da droga a R\$ 10,00 e também revendia maconha por valores superiores. O autor ainda indicou que estava hospedado em uma residência no bairro São Jorge, pertencente a um homem identificado apenas como A.S.O.C., que não foi localizado.

Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir, mas foi alcançado pelos militares. Durante a abordagem, ele resistiu à prisão, entrando em luta corporal com o soldado L., que precisou usar técnicas de defesa pessoal para conter e algemar o rapaz. O abordado sofreu escoriações na face, tórax e joelho esquerdo, conforme registrado no boletim de ocorrência.

De acordo com informações da Polícia Militar, equipes da Força Tática realizavam patrulhamento preventivo pelo bairro Paranapungá quando flagraram um suspeito, identificado pelas iniciais L.P.S.P.J., repassando um invólucro a um usuário de drogas já conhecido do meio policial.

Um jovem traficante de 19 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, receptação, resistência e porte de entorpecentes para consumo pessoal no início da tarde desta segunda-feira (2), no bairro São Jorge, em Três Lagoas.

No imóvel, os policiais encontraram um tijolo de maconha pesando aproximadamente 249 gramas, escondido dentro de uma caixa de isopor. L.P.S.P.J. assumiu ser o dono do entorpecente. Além disso, foram apreendidos diversos objetos como relógios e celulares sem nota fiscal, que segundo o suspeito foram recebidos como pagamento por drogas.

A companheira do rapaz, identificada pelas iniciais B.S.A., também estava na residência. Ela informou estar em Três Lagoas há cerca de uma semana, vinda de Naviraí (MS), com o objetivo de manter um relacionamento com o suspeito.

Diante dos fatos, os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC), onde o caso foi registrado. O suspeito permanece à disposição da Justiça.