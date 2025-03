Força Tática recupera contêineres frigoríficos em Três Lagoas

Influenza

Campanha de vacinação contra influenza inicia na próxima semana em Três Lagoas

Em muitas cidades do país, a campanha de vacinação contra a influenza terá início no dia 7 de abril. No entanto, em Três Lagoas, a imunização será antecipada para o dia 1º de abril, uma vez que mais de três mil doses já chegaram às unidades de saúde do município. O Sistema Único de Saúde […]